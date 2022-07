Zagueiro santista Bauermann não esconde satisfação pela vitória sobre o Botafogo

Em um jogo extremamente disputado e equilibrado, com vários jogadores em destaque, Bauermann deixou o gramado da Vila Belmiro como um dos mais aplaudidos pela torcida do Santos, após a vitória, por 2 a 0, sobre o Botafogo, em jogo válido pela 18ª e penúltimo rodada do Campeonato Brasileiro.







“Fiz uma grande partida, sim, e tenho que admitir. Me cobro muito, fico pensando e vendo vídeo quando erro. Quando vou bem, tenho que avaliar positivamente e entender que posso ser ainda melhor no próximo jogo”, disse o zagueiro, bastante entusiasmado com sua produção após os 90 minutos.

Outro destaque do time do Santos foi o goleiro João Paulo, com pelo menos oito defesas importantes, das quais três antes dos primeiros quinze minutos de partida. A bela atuação do arqueiro mostra que o Botafogo, apesar de derrotado, também se apresentou bem na casa do rival.

O Santos volta a jogar domingo, às 19 horas, pela última rodada do primeiro turno, diante do Fortaleza, no Ceará. Antes, nesta quinta-feira, o elenco vai se reapresentar no CT Rei Pelé quando o técnico Lisca vai orientar o primeiro treinamento, após assinar contrato nesta quarta-feira.