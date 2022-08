Zagueiro Rodrigues tem situação sondada por outros clubes

Parceria Lance & IstoÉ 03/08/2022 - 11:04 Compartilhe

Tendo perdido espaço dentre os titulares do Grêmio ainda no início da Série B do Brasileirão, o zagueiro Rodrigues teve a sua situação sondada pelo futebol de Portugal e também por uma equipe da Série A que tem nome mantido em absoluto sigilo.



A informação, divulgada pelo portal ‘ge’, apontou que a ideia das abordagens, mesmo que em caráter inicial, trataram a possibilidade do jogador de 24 anos ser cedido em regime de empréstimo.

Desta forma, a diretoria do Imortal não se empolgou com as negociações já que, nesses moldes, o clube não pretende se desfazer do atleta. Ainda mais pelo fato de que, diante da situação financeira do clube em aliviar a folha salarial e encorpar os cofres, a ideia é ouvir com maior apreço propostas de venda imediata.

Rodrigues chegou ao tricolor em 2018, proveniente do ABC, e foi agregado inicialmente ao Time de Transição antes de receber as primeiras oportunidades na equipe principal. Na época, mais precisamente em 2019, Renato Portaluppi ainda era o técnico.

De lá pra cá, o defensor acumulou 91 partidas disputadas com quatro gols marcados e a conquista de cinco títulos: o tetracampeonato do Gauchão e a Recopa Gaúcha desta temporada.

