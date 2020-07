Zagueiro Ricardo Graça lamenta eliminação do Vasco: ‘É frustrante’

Após a vitória do Vasco por 1 a 0 sobre o Madureira, que marcou a despedida do time do Campeonato Carioca, o zagueiro Ricardo Graça concedeu entrevista e deu uma boa notícia para a torcida.

O jogador afirmou que sua renovação está bem encaminhada e deve ser anunciada em breve. O zagueiro de 23 anos é um dos destaques do elenco atual e se consolidou como titular da defesa ao lado do experiente Leandro Castán.

“Numa renovação, os dois lados têm que estar de acordo. Avançamos bastante na última reunião, os dois lados acharam um denominador comum. Estou tranquilo e pensando em jogar. Tenho certeza que o Vasco e meus representantes vão entrar num consenso. Se Deus quiser, na semana que vem ou na outra já vamos estar renovando”, afirmou o zagueiro.

Ricardo Graça lamentou o fato do Vasco ter sido eliminado da Taça Rio, o segundo turno do Estadual. Mesmo com a vitória nesta quinta-feira, a equipe terminou na terceira colocação do Grupo B e não avançou para as semifinais, em razão do triunfo do Volta Redonda sobre o Resende nesta mesma noite.

“Com certeza é frustrante. Quem joga no Vasco tem que estar sempre acostumado a ganhar títulos e estar disputando as finais do Carioca. É um pouco frustrante, mas a gente deixou chegar num momento em que não dependia só da gente. Agora é trabalhar nesse mês, focar no Brasileiro, na Sul-Americana e na Copa do Brasil”, declarou o defensor.

Veja também