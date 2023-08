Zagueiro Murillo é liberado pelo Corinthians para exames no Nottingham Forest

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/08/2023 - 15:10 Compartilhe

O zagueiro Murillo não deve mais vestir a camisa do Corinthians em 2023. Em meio a uma negociação com o Nottingham Forest, da Inglaterra, o defensor foi retirado da relação de jogadores que vão para a Argentina enfrentar o Estudiantes, pela partida de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, e acabou liberado para exames com o time inglês. Apesar de não se falar oficialmente de valores, a negociação deve fazer o time paulista embolsar cerca de R$ 70 milhões.

No sábado, após o empate do Corinthians com o Goiás no Brasileirão, Alessandro Nunes, ex-jogador e atual diretor de futebol do clube paulista, confirmou que existia uma proposta pelo atleta. De acordo com o dirigente, a primeira oferta foi negada e a negociação caminhou entre o clube inglês e o time do Parque São Jorge.

“O clube recebeu uma proposta do Nottingham Forest e respondemos. Estamos negociando, esse é o estágio do que ocorreu. Não tem nenhuma operação finalizada, tanto que ele foi relacionado hoje (sábado). Não falamos sobre valores porque você recebe uma proposta, faz contas, e depois tem suas etapas para concretizar ou não”, explicou Alessandro na zona mista da Neo Química Arena, em São Paulo.

Mesmo sem falar em valores, a expectativa é que a negociação, se concretizada, fique em torno de 15 milhões de euros entre o valor da venda e os bônus por metas, que dá quase R$ 80 milhões na cotação atual. O Corinthians é dono de 80% dos direitos econômicos de Murillo e um dos detalhes que falta ser acertado pelas equipes é a porcentagem que será vendida na negociação. Caso seja contratado pelo clube inglês, o jovem defensor terá a companhia dos volantes Danilo, ex-Palmeiras, e Andrey, ex-Vasco e que está emprestado para o Nottingham Forest.

YURI ALBERTO DE SAÍDA?

Outro jogador que pode sair do Corinthians ainda nesta janela de transferências é o atacante Yuri Alberto. Contratado no meio do último ano, o camisa 9 teve uma sondagem através do seu estafe do West Ham, da Inglaterra – a janela de transferências para a Europa fecha no dia 2 de setembro.

A saída do atacante, se realmente acontecer, marcará a perda do quarto atleta da equipe na atual janela. Além dele, o clube já vendeu Róger Guedes, Adson e está perto de ceder Murillo.

