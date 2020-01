Zagueiro Marquinhos renova com o Paris Saint-Germain até 2024

O vice-capitão do Paris Saint-Germain, Marquinhos, de 25 anos, renovou seu contrato até junho de 2024, anunciou o clube da capital francesa nesta segunda-feira.

No PSG desde 2013, vindo da Roma, o zagueiro brasileiro se firmou como um dos destaques da equipe ao lado de Thiago Silva, Marco Verratti e dos astros Neymar e Kylian Mbappé.

Em 270 partidas disputadas com a camisa do time (20 gols e 7 assistências), o jogador conquistou 19 troféus: 5 campeonatos franceses (2014, 2015, 2016, 2018 e 2019), 4 Copas da França (2015, 2016, 2017 e 2018), 5 Copas da Liga (2014, 2015, 2016, 2017 e 2018) e 5 Troféus dos Campeões (2014, 2015, 2017, 2018 e 2019).

Em entrevista à AFP realizada em novembro passado, Marquinhos manifestou seu desejo de fazer toda a sua carreira no PSG.

“Se tudo continuar no caminho certo, se eu continuar feliz aqui com o projeto, tudo o que queremos obter e a admiração da torcida, por que não?”, disse ele.

Além dos casos de Neymar e Mbappé, estrelas do elenco que o clube luta para proteger do assédio dos concorrentes estrangeiros, vários jogadores importantes do PSG estão chegando ao fim de seus contratos no final desta temporada: Edinson Cavani, o maior artilheiro da história do clube, Thiago Silva, o capitão da equipe, e os laterais Thomas Meunier e Layvin Kurzawa.

O Paris Saint-Germain segue em sua luta pela conquista inédita da Liga dos Campeões. O time enfrenta o Borussia Dortmund pelas oitavas de final, e faz o jogo de ida fora de casa no dia 18 de fevereiro.

