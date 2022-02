Zagueiro Maicon diz que atitude mostra um “Cruzeiro diferente” Defensor disse ainda que erros da arbitragem prejudicaram o desempenho da Raposa

O Cruzeiro luta para se reestruturar e voltar a ser um dos gigantes do futebol brasileiro. E, segundo o zagueiro Maicon, um passo para isso ocorreu na derrota para o América, por 2 a 0, na noite desta quarta-feira, no Mineirão, em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Mineiro.

De acordo com o defensor, a atitude da equipe na etapa complementar mostrou a diferença do “Novo Cruzeiro”. O atleta ainda reforçou que não pode esconder nos erros da arbitragem, no entanto, é preciso reconhecer o quanto eles atrapalharam.

E MAIS:

– Do mesmo jeito que nós erramos na expulsão, também tivemos um gol legal anulado, que mudaria a partida. São esses detalhes que podem mudar um jogo. Somos trabalhadores, não gosto de inventar desculpas. Perdemos, mas o erro prejudica. Mas a atitude do segundo tempo mostra que o Cruzeiro é diferente neste ano – concluiu.

O Cruzeiro volta a campo no próximo sábado, às 16h30 (de Brasília), contra a Caldense, em Poços de Caldas.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais