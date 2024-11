Zagueiro João Basso contém euforia por acesso do Santos: ‘Nada garantido’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/11/2024 - 16:31 Para compartilhar:

Apesar do Santos estar a uma vitória de conquistar o acesso na Série B do Campeonato Brasileiro, o lema é de pés no chão na partida com o Coritiba, às 21h, no estádio Couto Pereira, pela 36ª rodada. O zagueiro João Basso vem contendo a euforia e deixou claro que só haverá comemoração quando o objetivo do clube for conquistado de forma definitiva.

“A motivação já está no alto, mas acho que é importante você vir aqui, viver algumas boas memórias, então estou bem feliz. O nosso foco agora está no jogo de amanhã, conquistar esse primeiro objetivo da temporada. O acesso ainda não está garantido, então a gente vai entrar amanhã em campo focado e determinado para que no final do jogo tenha conseguido logo esse primeiro objetivo da temporada, que é colocar o Santos na Série A”, disse João Basso, que é natural de Curitiba.

“É muito bom sinal jogar aqui. Estou muito feliz de poder estar disputando esse jogo tão importante para o Santos aqui na minha Cidade, ao lado da minha família, ao lado das pessoas que sempre me apoiaram e poder estar treinando aqui onde tudo começou”, completou.

João Basso foi pouco aproveitado pelo técnico Fábio Carille na temporada. Ele tem apenas cinco partidas com a camisa alvinegra e dois gols marcados, o último na vitória sobre o Vila Nova, por 3 a 0, pela 35ª rodada da Série B.

O jogador, que começa a ganhar espaço nesta reta final de temporada, deve seguir entre os titulares diante do Coritiba, ao lado do experiente Gil.

O Santos é o líder da Série B, com 65 pontos, oito à frente do Ceará, quinto colocado. Além do acesso, o clube paulista tenta terminar o ano com o título da competição para poder projetar 2025 mais leve, após as várias críticas sofridas pela equipe ao longo do ano.