Zagueiro Huijsen é o primeiro reforço do Real Madrid pós-Ancelotti

O jovem zagueiro Dean Huijsen, de 20 anos, se tornou a primeira contratação do Real Madrid na era pós-Ancelotti, após o clube chegar a um acordo com o clube inglês Bournemouth para a transferência do jogador espanhol, anunciou o clube da capital espanhola neste sábado (17).

“O Real Madrid C.F. e o AFC Bournemouth chegaram a um acordo para a transferência do jogador Dean Huijsen”, anunciou o Real Madrid, especificando que o jogador assinou um contrato de cinco anos, “de 1º de junho de 2025 a 30 de junho de 2030”.

Isso significa que Huijsen, que estreou pela Espanha nas quartas de final da Liga das Nações em março passado, poderá jogar pelo Real Madrid na Copa do Mundo de Clubes, que acontecerá de 15 de junho a 13 de julho.

Curiosamente, foi a lesão do jogador do Barcelona Pau Cubarsí, no jogo de ida daquele confronto eliminatório, disputada em Roterdã, que permitiu a Huijsen estrear pela ‘Roja’. Na volta, ele jogou os 120 minutos, incluindo prorrogação, e ajudou a Espanha a se classificar para a ‘Final 4’, que será disputada na primeira semana de junho.

– 50 milhões de libras –

Filho de pais holandeses radicados em Málaga e revelado nas categorias de base do clube andaluz, Huijsen jogou pela Juventus e pela Roma antes de se tornar uma peça importante no Bournemouth nesta temporada, disputando 34 partidas em todas as competições, marcando três gols e sendo nomeado Jogador do Ano da Premier League.

“O Bournemouth confirma que o zagueiro Dean Huijsen se juntará ao Real Madrid no final da temporada 2024-2025, após o clube espanhol pagar sua cláusula de rescisão de £ 50 milhões (cerca de 376 milhões pela cotação atual)”, disse o clube inglês.

Huijsen é a primeira contratação oficial da era pós-Ancelotti, depois que o técnico italiano confirmou esta semana que será o novo técnico do Brasil a partir de 26 de maio, um dia após o fim do Campeonato Espanhol.

“Ele é um grande jogador, com muito potencial e projeção. É uma contratação muito boa. Todas as contratações do Real Madrid trazem entusiasmo, porque este time está sempre no seu melhor e sempre quer estar no seu melhor”, disse Ancelotti em entrevista coletiva neste sábado.

“No ano passado não era possível reforçar lá porque tivemos o retorno de Alaba, Militão e Carvajal, mas as lesões nos prejudicaram”, acrescentou o treinador.

Segundo a imprensa espanhola, o clube deve anunciar em breve a chegada de Xabi Alonso como seu novo treinador, após o técnico basco anunciar recentemente sua saída do Bayer Leverkusen.

O jovem jogador chega a Madri para reforçar uma linha defensiva severamente enfraquecida nesta temporada pelos desfalques de Dani Carvajal, Éder Militão, David Alaba, Antonio Rüdiger e Ferland Mendy.

– Arnold na mira –

Uma defesa, além disso, bastante veterana, já que, com exceção de Militão (27 anos), os demais jogadores já passam dos trinta anos.

Segundo a imprensa espanhola e britânica, outro jogador que deve chegar ao Santiago Bernabéu é o lateral-direito Trent Alexander-Arnold, que anunciou sua saída do Liverpool há poucos dias, após 20 anos em Anfield, primeiro na base dos ‘Reds’ e depois no time principal desde 2016.

Alexander-Arnold, de 26 anos, deve chegar como agente livre após o término de seu contrato com o clube inglês, e o anúncio de sua contratação dependeria de os dois clubes chegarem a um acordo para que o zagueiro possa jogar pelo Real Madrid na Copa do Mundo de Clubes.

Antes da primeira edição do novo Mundial, o Real Madrid também estaria buscando contratar outro jogador defensivo, seja um lateral-esquerdo ou um volante, segundo a imprensa especializada.

mcd/avl/aam