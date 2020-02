Zagueiro Fabrício Bruno é regularizado e pode estrear no Red Bull Bragantino

O técnico Felipe Conceição ganhou mais uma opção para escalar o Red Bull Bragantino na partida deste sábado, contra o Oeste, às 19 horas, no estádio Nabi Abi Chedid, pela sexta rodada do Paulistão.

Contratado depois de conseguir a rescisão junto ao Cruzeiro, Fabrício Bruno assinou contrato até dezembro de 2020 e já teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O defensor de 24 anos, inclusive, pode ser titular neste sábado, já que o Red Bull Brasil tem problemas no setor, com Ligger e Léo Realpe no departamento médico.

Sem engrenar neste início de temporada, o Red Bull Bragantino está na terceira colocação do Grupo D, com somente cinco pontos.

Com passagem pelo Bragantino no início da sua carreira, o volante Paulinho, ex-Corinthians e Seleção Brasileira, aproveitou o adiamento do Campeonato Chinês por causa do coronavírus para fazer uma visita ao clube. Paulinho, de 31 anos, defende atualmente o Guangzhou Evergrande, da China.