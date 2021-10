Zagueiro do Santa Cruz projeta início da pré-Copa do Nordeste e quer virar a chave: ‘Almejar o sucesso’ Rafael Castro faz balanço de Brasileiro abaixo do esperado e coloca a competição nacional como ‘peça-chave’ para volta por cima do Gigante do Arruda

Com o início da pré-Copa do Nordeste, também se inicia uma nova oportunidade para o Santa Cruz se reerguer através da disputa de campeonatos importantes. A equipe não foi bem na Série C, mas é um dos grandes clubes da competição que se inicia agora em outubro, e um dos favoritos a passar para a fase de grupos.

Rafael Castro, zagueiro de 25 anos, falou sobre a importância da competição para o elenco.

– Desde que terminou a Série C, viramos a chave e estamos completamente focados para atingir o objetivo que nos resta nesta temporada na pré-Copa do Nordeste. É mata-mata e situações assim nos obrigam a entrar para vencer custe o que custar. Estamos todos cientes e sabemos que essa classificação vai ser benéfica para todos que permanecerem no Santa Cruz e para a saúde do clube visando um alívio financeiro, uma temporada com calendário e visando conquistas – disse o defensor.

O zagueiro chegou ao clube em maio e fez oito jogos com a camisa do Santa Cruz, sendo sete como titular. Antes de chegar ao Tricolor de Pernambuco, Rafael Castro teve passagens por clubes como Corinthians, Chapecoense e Ferroviária.

O atleta iniciou a temporada no Maringá sendo titular do miolo de zaga na disputa do Campeonato Paranaense. No clube do interior, chegou a vestir a braçadeira de capitão em quatro partidas e fez o gol que garantiu o time na elite do futebol paranaense em 2022, que era o objetivo da equipe na competição.

O defensor lamentou o desempenho do Santa Cruz no Brasileiro, mas falou da importância de conseguir um bom desempenho na segunda e na terceira fase da pré-Copa do Nordeste para almejar coisas boas na reta final da temporada.

– Com toda certeza. Sabemos que foi um ano abaixo das expectativas para um clube da grandeza do Santa Cruz, para essa torcida apaixonada e para todos nós. Quem vem para defender essa camisa tem sempre que almejar o sucesso, conquistar objetivos e essa oportunidade que estamos tendo agora é uma delas. Não digo para limpar o ano que tivemos, pois é preciso que nós, seres humanos, tiremos sempre lições dos momentos de dificuldade, mas sim para termos já um começo diferente para a temporada 2022 – explicou o zagueiro.

A próxima partida do Santa Cruz será na terça-feira (19), às 21h30, contra o Floresta. O jogo será no Arruda e é válida pela segunda fase da Pré-Copa do Nordeste.

