Zagueiro do Chelsea detona declarações de presidente do Napoli, seu ex-clube

Ex-capitão do Napoli e zagueiro da equipe por oito temporadas, o senegalês Kalidou Koulibaly, de 31 anos, detonou as declarações recentes do presidente do clube italiano, Aurelio De Laurentiis. Nesta semana, o dirigente havia dito que só contrataria africanos que não fossem disputar a Copa das Nações do continente. A postura do comandante foi condenada pelo defensor. As informações são do GE.

“Isso é com ele. Ele pode falar isso, mas para mim, o mais importante é respeitar todo mundo. Eu sempre respeitei todo mundo”, declarou o zagueiro.

“Quando joguei lá, eu também joguei por Senegal. Eu ganhei a Copa Africana de Nações com Senegal quando jogava pelo Napoli. É verdade que foi um período difícil para eles quando estávamos na AFCON, mas vencemos. E estou muito feliz hoje”, acrescentou Koulibaly.

A competição no continente africano costuma acontecer entre janeiro e fevereiro, no meio da temporada europeia. Para Kalidou, zagueiro do Chelsea, não há o mesmo tipo de questionamento a respeito das seleções dos outros continentes.

“Acho que temos que ter respeito pelas seleções também, até porque não se pode falar sobre as seleções africanas desse jeito. Você deve respeitar da mesma forma que respeitam as seleções europeias”, afirmou o jogador.

O defensor ainda reiterou que tem certeza de que a opinião de Aurelio não é unânime dentro no Napoli. “Eu acho que nem todos têm o mesmo pensamento no clube, porque conheço todos lá. Conheço os torcedores, e os torcedores não pensam assim. Eu também conheço algumas pessoas que fazem parte do grupo de sócios e esse time não tem o mesmo pensamento”, completou.

