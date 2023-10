Zagueiro do Campeonato Inglês sofre fratura exposta durante partida

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/10/2023 - 14:36 Compartilhe

Uma cena assustadora e arrepiante paralisou o jogo entre Fulham e Sheffield United, pela rodada deste sábado do Campeonato Inglês. Ainda no primeiro tempo, o zagueiro Chris Basham, do Sheffield, acabou se machucando sozinho e teve uma fratura exposta na região do tornozelo esquerdo. As imagens são fortes e dá para ver seu pé e perna deslocados.

Ele foi tentar cruzar uma bola, sem marcação, mas caiu de mal jeito no campo e teve a fratura exposta no tornozelo. Após a lesão, Basham ficou deitado no gramado sentindo muitas dores. Os jogadores das duas equipes se afastaram por causa da gravidade da lesão e ficaram desesperados. O atleta foi atendido em campo ainda e deixou o estádio de ambulância direto para um hospital na cidade de Londres, local da partida.

Chris Basham tem 35 anos. Depois de ser atendido ainda dentro do campo, o jogador, já com menos dores, chegou a acenar para a torcida. A contusão foi acompanhada com ansiedade pelos torcedores das duas equipes. Os torcedores chegaram a aplaudir o jogador.

O jogo foi retomado depois da longa paralisação. E o dia não era mesmo para os jogadores do Sheffield United, que perderam a disputa por 3 a 1. O brasileiro William, ex-Corinthians, ajudou seu time com um dos gols. O time de Basham não faz uma temporada boa. Após oito rodadas, tem apenas um ponto e ocupa a última colocação da Premier League.

