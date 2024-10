Zagueiro da Ponte Preta é cortado por lesão e Jeh inicia transição física

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/10/2024 - 16:24 Para compartilhar:

A Ponte Preta tem uma boa e outra má notícia para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. No setor defensivo, o zagueiro Castro foi cortado do próximo jogo, diante do Ceará, pelo departamento médico. Por outro lado, o atacante Jeh iniciou transição física visando o clássico com o Guarani.

Castro foi titular na vitória por 1 a 0 diante do Botafogo, mas foi substituído no segundo tempo por Nilson Júnior ainda no primeiro tempo. Ele teve uma lesão no mesmo tornozelo que já havia machucado no começo de setembro e foi cortado para o jogo diante do Ceará.

Esse é só mais um dos problemas para o técnico Nelsinho Baptista montar a zaga, já que Mateus Silva, que também começou como titular, foi expulso. Além de Nilson Júnior, Sérgio Raphael entrou no decorrer da partida e deve ser titular.

Outra opção é Joilson, que cumpriu suspensão e volta a ficar à disposição. Luis Haquin, que não vem sendo muito utilizado, não pode jogar, pois foi convocado pela seleção da Bolívia.

A boa notícia fica por conta de Jeh, que iniciou os trabalhos de transição física após se recuperar de lesão na coxa. Entretanto, ele não será relacionado contra o Ceará e trabalha para ficar à disposição no dérbi.

Com a vitória diante do Botafogo-SP, a Ponte Preta subiu para o 13º lugar, com 35 pontos, três a mais do que o próprio adversário, que abre a zona de rebaixamento, em 17º, com 32.

O jogo diante do Ceará, pela 31ª rodada, será realizado no sábado, às 17h, no Castelão, em Fortaleza (CE). O clássico com o Guarani será realizado uma semana depois, no domingo (20), às 18h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).