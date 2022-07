Zagueiro campeão na base do Palmeiras, Rafael Ferrugem vive momento artilheiro no Ska Brasil Defensor é peça importante na equipe de Santana de Parnaíba na busca pelo acesso à terceira divisão paulista







Na disputa da Segunda Divisão do Campeonato Paulista, o Ska Brasil possui em seu elenco o atleta Rafael Ferrugem entre os seus destaques. Porém, mais do que estabilidade defensiva, o zagueiro vive bom momento ajudando no ataque com dois gols marcados nos últimos três jogos.

Diante desta fase goleadora, o beque destaca qualidades em seu estilo de jogo, que vão além da segurança oferecida à defesa.

– Estou em um ótimo momento. Mesmo sendo zagueiro, tenho facilidade com cobranças de pênaltis, tanto que fui feliz em converter minhas duas últimas cobranças. Isso mostra que tenho habilidades além de atuar na zaga – afirmou.

Apesar de ter apenas 23 anos, Ferrugem já possui uma bagagem de respeito dentro do futebol. Entre as suas experiências estão atuações pela base do Palmeiras, vindo da mesma geração de Patrick de Paula, hoje no Botafogo e nome com quem ainda possui contato, e até mesmo uma experiência na Armênia.

– Tive uma passagem pelo Palmeiras, onde ganhei títulos e fui muito feliz. Depois tive a oportunidade de atuar na primeira divisão do Campeonato Armênio, país que tive grandes experiências e pude jogar muitos jogos pelo Ararat Yerevan – recordou o atleta, que nos tempos de Verdão conquistou o Paulista sub-20 em 2017 e ainda foi campeão do torneio internacional de Bellinzona, na Suíça.

Por fim, com os planos voltados para o sucesso do Ska, o defensor aponta quais são as suas expectativas de olho na sequência da temporada.

– Estamos treinando forte para que possamos fazer grandes jogos, afinal temos um elenco forte e uma ótima comissão técnica que pode nos ajudar a vencer os próximos jogos. Hoje estou muito focado aqui (Ska Brasil), pois quero ajudar esse clube alcançar o acesso para a Série A3 do Campeonato Paulista – desejou o zagueiro.

