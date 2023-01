Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 12/01/2023 - 18:30 Compartilhe





O zagueiro Bruno Valdez, de 30 anos, deixou o México nesta quinta-feira (12/1) e pode ser anunciado pelo Cruzeiro em breve. A esposa do defensor postou no Instagram que a família estava deixando o país da América do Norte.

– Simplesmente, agradecida. (México) te levo em minha alma – postou a esposa de Bruno Valdez, Magui Duarte.

Depois de deixar o México, Valdez vai à sua terra natal ainda esta semana e decidirá o seu futuro no futebol, que, por enquanto pode ser com a camisa celeste.





De acordo com a Rádio Itatiaia, o jogador deve chegar a Belo Horizonte até o início da próxima semana, realizar exames médicos e, se tudo der certo, assinar contrato de dois anos com o Cruzeiro.

E MAIS:

Na última terça-feira (10/1), Valdez disse à rádio Monumental, do Paraguai, que está inclinado a aceitar a oferta do time mineiro para fechar por dois anos.

– Tem clubes que estão perguntando e estou esperando. O Cerro Porteño não falou comigo, mas o clube que estou mais perto é o Cruzeiro – disse o zagueiro paraguaio.

Valdez estava no América do México, onde jogou por seis anos, marcando 27 gols, sendo o zagueiro com maior número de tentos na história do clube mexicano.



E MAIS:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias