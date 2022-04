Zagueiro brasileiro comemora marca de 50 jogos por clube comprado por Marcelo, em Portugal Pedro Barcelos, de 26 anos, é capitão do Mafra, que disputa a segunda divisão nacional





Na região metropolitana de Lisboa, em Portugal, fica localizada a pequena cidade de Mafra, de 86 mil habitantes. Apesar do tamanho, a charmosa vila portuguesa é polo turístico e é também casa de um dos times mais promissores do futebol português: o Mafra, comprado em 2021 pelo lateral brasileiro Marcelo, do Real Madrid.

No elenco do clube, estão integrados 14 estrangeiros, sendo a maior parte deles brasileiros. Esse grupo tupiniquim é liderado pelo zagueiro e capitão Pedro Barcelos, natural de Galileia, no interior de Minas Gerais. No último sábado, Barcelos, que chegou ao clube no começo da temporada passada, celebrou a marca de 50 jogos com a camisa do Mafra.

– Graças a Deus, consegui atingir esse número em um tempo tão curto. Esperava que só aconteceria no último jogo da temporada, mas acabou que veio antes. Tenho muito orgulho disso. Ser capitão é uma responsabilidade enorme, mas é uma que todo jogador gosta de ter. Fico muito feliz por ter a confiança da comissão, do nosso grupo e de todo o staff do Mafra – declarou.

O projeto do Mafra passou por um grande desenvolvimento na segunda metade da década. Em 2015, a pequena agremiação conseguiu pela primeira vez o acesso da 3ª para a 2ª divisão nacional, no dia do aniversário de 50 anos.

Desde então, o time chegou a ser rebaixado mais uma vez, mas reassumiu a posição na segunda divisão em 2018 e, desde então, tem como objetivo se firmar na mesma. Na atual temporada, o Mafra ocupa o 10º lugar e não tem chances de ser rebaixado. Na Taça de Portugal, principal copa do país, o clube alcançou a inédita classificação às semifinais do torneio.

– Nosso primeiro objetivo era ter a manutenção garantida o quanto antes, e com esse grupo sabíamos que isso iria vir naturalmente. Tivemos grandes exibições, grandes momentos, e principalmente vitórias contra clubes de altíssima qualidade, e isso nos trouxe uma confiança maior. É muito bom ter vários brasileiros na equipe. O brasileiro contagia o ambiente. Acho que conseguimos manter uma mistura de culturas, onde todos se dão muito bem – explicou Pedro Barcelos.

O Mafra volta a campo nesta quarta-feira, às 16h15 (horário de Brasília). O time enfrenta o Tondela, da primeira divisão nacional, pela Taça Portugal. A equipe vai tentar reverter a vantagem obtida pelo adversário no jogo de ida, quando sofreu uma derrota por 3 a 0.

