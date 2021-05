Zagueiro Arthur, que está emprestado ao América-MG, pode reforçar o Brasil de Pelotas Sem espaço na Raposa, o defensor não deve seguir no Coelho e acertar com os gaúchos

O zagueiro Arthur, de 21 anos, que está emprestado ao América-MG, dificilmente ficará no Cruzeiro após o seu vínculo com o Coelho. O defensor está perto de ser negociado com o Brasil de Pelotas, que disputa a Série B do Brasileiro.

O acordo entre mineiros e gaúchos será até o fim do ano. O Brasil corre contra o tempo para fechar o seu elenco que irá disputar a competição nacional, sendo um dos rivais da Raposa na briga pelo acesso à elite nacional.

O vice de futebol do clube gaúcho, Cláudio Montanelli, confirmou que as conversas estão adiantadas para o negócio ser concluído.

Arthur não teve chances no time profissional desde que foi promovido à equipe principal do Cruzeiro e no Coelho, fez apenas um jogo. E, com a atual configuração do elenco, que possui Weverton, Ramon, Eduardo Brock e Paulo, que também não sabe se ficará, para o setor. A chegada de Joseph, quase confirmada não abrirá espaço para o jovem defensor no time cinco estrelas.

