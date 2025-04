Zagueiro alemão Mats Hummels anuncia aposentadoria ao fim da temporada

O zagueiro Mats Hummels, campeão mundial pela Alemanha em 2014, anunciou em um vídeo publicado no Instagram nesta sexta-feira (4) que irá se aposentar ao final da temporada, aos 36 anos.

“Estou lutando com as minhas emoções agora. Chegou o momento que nenhum jogador pode evitar. Depois de mais de 18 anos e tantas coisas que o futebol me deu, encerrarei minha carreira no próximo verão [no hemisfério norte]”, declarou Hummels.

Revelado pelo Bayern de Munique, o experiente zagueiro passou a maior parte da carreira no clube bávaro e no Borussia Dortmund. Nesta temporada, teve uma última experiência na Itália, jogando pela Roma.

“Um dos maiores jogadores da história do nosso clube está se aposentando. Sua carreira foi única, Mats! Nós nos curvamos diante de suas performances, suas conquistas e sua carreira”, reagiu o Borussia Dortmund após o anúncio do jogador.

Pela seleção alemã, foram 78 jogos no total, com a estreia no dia 13 de maio de 2010, aos 21 anos, e o último deles em 21 de novembro de 2023.

Hummels participou do elenco da ‘Mannschaft’ campeã da Copa do Mundo de 2014, no Brasil, tendo marcado o gol da vitória sobre a França (1 a 0) nas quartas de final, no Maracanã.

