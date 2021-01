Zagueira Agustina renova com Palmeiras para a equipe feminina Defensora que atuou em 21 partidas na temporada passada estendeu o seu vínculo com o Verdão até o fim da temporada de 2021

A zagueira Agustina, de 27 anos, é mais uma jogadora que renovou com o Palmeiras. A defensora, que chegou ao Verdão em 2020, entendeu o vínculo com o clube até o fim de 2021.

– Fico muito feliz em poder defender novamente essa camisa. Vou trabalhar duro para estar a altura do clube. É uma honra, um orgulho e uma grande responsabilidade. As expectativas sempre são as melhores e o meu desejo continua sendo o mesmo: que o Palmeiras seja campeão – falou a atleta ao site oficial do Verdão.

Na temporada passada, a atleta atuou em 21 partidas e marcou um gol, na vitória alviverde no clássico contra o São Paulo, em março.

Além de Agustina, outras três jogadoras renovaram com o Palmeiras, sendo estas a zagueira Thaís, a meia Ary e a atacante Ottilia, e quatro chegaram no time, sendo estas as atacantes Dandara e Chú, a meia Rafa Andrade e a zagueira Karol Arcanjo.

