Zagallo: soldado na final da Copa de 1950

De um jeito ou de outro, o Velho Lobo sempre deu um jeito de estar perto das Copas do Mundo antes de se tornar um tetracampeão nesse quesito. Em 1950, Zagallo foi convocado pelo Exército e, por isso, a primeira vez que pisou no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, foi como soldado da Polícia do Exército.

Na final da Copa de 1950, Zagallo estava lá e acompanhou a infame derrota do Brasil para o Uruguai, direto da arquibancada do Maracanã, onde ajudava a cuidar da segurança do estádio.

Usando farda e capacete, foi um dos espectadores brasileiros que sofreram naquela tarde de 16 de julho, quando o ponta-direita Gigghia desempatou o jogo, aos 34 do segundo tempo, dando o título mundial aos uruguaios.

