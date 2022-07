Zagallo é internado no Rio com infecção respiratória

O ex-técnico e ex-jogador Mário Jorge Lobo Zagallo, de 90 anos, foi internado em um hospital no Rio de Janeiro devido a uma infecção respiratória, informou nesta quarta-feira o hospital onde ele está sendo atendido.







Zagallo foi internado na terça em uma unidade de terapia semi-intensiva e está “neste momento sob cuidados médicos, lúcido, respirando espontaneamente, sem a ajuda de aparelhos”, informou o hospital Barra D’Or, localizado na zona oeste do Rio, em um comunicado.

O ex-técnico da seleção brasileira foi submetido a um teste para covid-19 que deu resultado negativo, acrescentou a instituição.

Perto do seu 91º aniversário, em 9 de agosto, o ‘Velho Lobo’ costuma publicar fotos do seu dia-a-dia ou das suas memórias na sua conta no Instagram, onde tem mais de 115 mil seguidores.

Há quatro dias ele postou uma imagem sendo atendido em casa por seu barbeiro e em abril compartilhou outra de quando recebeu a quarta dose da vacina contra o coronavírus.

Zagallo é uma lenda viva do futebol brasileiro e um pilar em vários momentos vitoriosos.

Ele foi o único a disputar cinco finais de Copas do Mundo, das quais só perdeu uma, contra os donos da casa no Mundial da França-1998, quando comandava Ronaldo, Roberto Carlos, Bebeto, Rivaldo e Dunga, entre outros.

Zagallo foi campeão como jogador ao lado de Pelé e Garrincha na Copa da Suécia-1958 e Chile-1962 e como técnico no Mundial do México-1970 no comando daquela que muitos consideram a melhor seleção da história, formada por craques como o próprio ‘Rei Pelé’, Tostão, Rivellino e Jairzinho.

Na Copa dos Estados Unidos-1994 foi coordenador técnico ao lado do treinador Carlos Alberto Parreira quando a Seleção conquistou o tetracampeonato mundial. No total, ele participou de sete Copas do Mundo, seja como jogador ou em algum cargo no banco.

“Meu grande amigo @zagallooficial, sei que você está passando por um momento difícil, mas quero que saiba que estou mandando energias positivas para a sua recuperação. Sei que daqui a pouco você já vai estar de volta com a mesma energia de sempre. Força, Velho Lobo!”, escreveu Pelé no Instagram.

Zagallo foi escolhido como o segundo melhor técnico brasileiro da história em uma pesquisa recente realizada pelo portal Globo Esporte com mais de cem técnicos locais e estrangeiros que treinaram equipes no Brasil.

Telê Santana, que liderou a Seleção nas Copas da Espanha-1982 e do México-1986, ficou em primeiro lugar no levantamento, divulgado nesta terça-feira.

raa/mel/ma/aam