Zagallo é internado com infecção respiratória no Rio de Janeiro

Na última terça-feira (26), o ex-treinador Zagallo, de 90 anos, foi internado em um hospital da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em decorrência de uma infecção respiratória, que já foi controlada. As informações são do GE.







Ídolo da Seleção Brasileira, Zagallo está internado na unidade semi-intensiva, mas lúcido e respirando espontaneamente, sem a ajuda de aparelhos.

Os médico da unidade de saúde também realizaram teste do novo coronavírus em Zagallo, que felizmente testou negativo para a doença.