Zagallo e a polêmica com Romário

Zagallo tinha em comum com o ex-jogador Romário o fato de não ter papas na língua. Em julho de 2009, o ex-técnico da Seleção acabou ganhando na Justiça uma ação contra o jogador, embolsando mais de R$ 600 mil.

Tudo começou por causa de uma caricatura polêmica de Zagallo, estampada na porta de um banheiro de uma casa noturna que pertencia a Romário. Na caricatura, o Velho Lobo aparecia sentado no vaso sanitário. Zagallo não gostou e processou o jogador.

A relação entre já tinha azedado após o ex-técnico cortar o Baixinho da Seleção às vésperas da Copa do Mundo de 1998. Em 2022, Romário voltou a lembrar dessa história. Candidato à reeleição no Senado pelo PL, do presidente Jair Bolsonaro, o ex-jogador disparou críticas não apenas contra Zagallo, mas também Luiz Felipe Scolari e Vanderlei Luxemburgo.

Em agosto de 2022, em entrevista ao influenciador digital Casimiro Miguel, para o canal do Youtube “Que Papinho!”, Romário soltou o verbo. “Zagallo, Felipão e Vanderlei (Luxemburgo) me tiraram duas Olimpíadas e uma Copa do Mundo”, disse.

