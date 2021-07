Zagallo critica brasileiros que torcem para Argentina: ‘Tem que ir ao hospício’

Campeão da Copa do Mundo como jogador, técnico e auxiliar da seleção brasileira, Zagallo foi mais um a se juntar ao coro de irritados com os brasileiros que declaram torcida para a Argentina na final da Copa América, que será disputada neste sábado. O “Velho Lobo” disse não entender quem torce para o país vizinho mesmo quando o rival é o Brasil.

“Acho que um brasileiro pode até torcer para a Argentina em um jogo entre Argentina e Chile, mas o brasileiro que se diz brasileiro vai torcer a favor da Argentina contra o Brasil? Esse tem que ir para o hospício”, disse o ex-jogador e ex-técnico, em vídeo postado nas redes sociais.

O tema chegou até mesmo para os atletas da seleção brasileiro. Marquinhos disse não entender a torcida pelos rivais em entrevista coletiva, enquanto Neymar foi ainda mais incisivo em postagem nas redes sociais.

“Sou ‘brasileiro com muito orgulho e com muito amor’. Meu sonho sempre foi estar na seleção brasileira e ouvir a torcida cantando. Jamais torci ou torcerei se o Brasil estiver disputando alguma coisa, seja lá qual for o esporte, concurso de modelo, Oscar. Se tem Brasil, eu sou Brasil, e quem é brasileiro e faz diferente? Ok, vou respeitar, mas vai para o c******”, criticou o atacante e principal estrela da seleção brasileira.

Alguns brasileiros decidiram torcer pra Argentina, e surgiram diversas justificativas. Há quem esteja revoltado com a política do Brasil e o apoio do governo Bolsonaro para a realização da Copa América no País em meio à pandemia – a Argentina desistiu de ser sede em meio a uma subida de casos de covid-19 e a Colômbia abriu mão em razão da onda de protestos contra o governo.

Outros torcem para que Messi não encerre a carreira sem nenhum título pela seleção. Por fim, ainda há os que consideram que a seleção se distanciou do povo brasileiro e, por isso, não são obrigados a torcer pela equipe verde e amarela.

Veja também