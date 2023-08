Zagallo apresenta “melhora” após ser internado no Rio com quadro de infecção urinária

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/08/2023 - 16:51 Compartilhe

O lendário ex-jogador e ex-técnico Mário Jorge Lobo Zagallo, internado no Rio de Janeiro para tratar uma infecção urinária, apresenta uma “melhora clínica”, embora ainda sem data prevista para a alta, informou o hospital neste sábado (19).

O ex-ponta-esquerda, de 92 anos, apresenta “evidências de melhora clínica e laboratorial” e segue “lúcido, com sinais vitais normais, respirando sem a ajuda de aparelhos”, informou o Hospital Barra D’Or em um comunicado.

No momento não há previsão de alta médica, acrescentou o centro médico.

Zagallo, o primeiro a vencer uma Copa do Mundo como jogador e depois como técnico, foi hospitalizado devido a uma infecção urinária na última terça-feira, poucos dias depois de fazer 92 anos.

Há um ano, o “Velho Lobo” ficou internado durante quase duas semanas em uma unidade semi-intensiva do mesmo hospital carioca por causa de uma infecção respiratória.

Zagallo fez parte da seleção brasileira que conquistou as Copas do Mundo de 1958 e 1962, ao lado de Pelé e Garrincha.

Ele foi treinador do Brasil no tricampeonato conquistado em 1970, auxiliar-técnico de Carlos Alberto Parreira no tetra em 1994 e técnico em 1998 quando a seleção perdeu a final para a França por 3 a 0.

As únicas outras duas pessoas a vencer a Copa do Mundo como jogador e treinador foram o alemão Franz Beckenbauer (1974 e 1990) e o francês Didier Deschamps (1998 e 2018).

mel/cl/aam

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias