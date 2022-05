Zaga do Flamengo será testada em clássico e tentará evitar pior sequência com Paulo Sousa Rubro-Negro vem de uma sequência instável defensivamente e, diante do Botafogo, neste domingo, terá zagueiros experientes à disposição e tentará entrar nos eixos





O Flamengo tem sido assolado por diversos problemas físicos nos últimos meses, e o sistema defensivo é o mais afetado. Mas, neste domingo, para o clássico contra o Botafogo, válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, Paulo Sousa terá Pablo, David Luiz e Rodrigo Caio aptos a atuar em um mesmo jogo pela primeira vez. E o time tentará não repetir a pior sequência de partidas sendo vazado sob o comando do treinador, que é de cinco seguidas.

O Flamengo sofreu gols nos últimos quatro jogos: na derrota para o Athletico (1×0), nas vitórias sobre a Universidad Católica (3×2) e o Altos (2×1) e no empate com o Talleres (2×2). Com a exceção do duelo ante os paranaenses, válido pelo Brasileirão, os outros jogos foram por Copas (do Brasil e Libertadores).

Já a pior série em relação gols sofridos de forma consecutiva ocorreu entre jogos do Carioca, diante de Madureira (vitória por 2×1), Botafogo (vitória por 3×1), Resende (empate em 2×2) e Vasco (vitória por 2×1), e um da Supercopa do Brasil, o empate com o Atlético-MG (2×2) – e revés nos pênaltis.

AGORA VAI?

No jogo passado, Pablo atuou por apenas 13 minutos e deixou o campo por conta de dores musculares na coxa esquerda. Ou seja, a aguardada composição ao lado de David Luiz nem teve tempo para engrenar. O teste agora será em um clássico, sendo que Rodrigo Caio iniciará no banco à espera de uma oportunidade para enfim estrear em 2022 e recuperar o seu espaço na equipe titular.

Em busca do entrosamento: David Luiz e Pablo tendem a iniciar o clássico como titulares (Foto: Marcelo Cortes /CRF)

O próximo embate direto da zaga será contra um ataque que tem números melhores do que o do Rubro-Negro no Brasileirão, por exemplo – o Alvinegro já anotou seis gols, dois a mais. O alerta precisa estar ligado desde o início, principalmente para a pressão que já paira sobre a equipe não elevar.

Vale lembrar que Paulo Sousa ainda tem dois desfalques na zaga: Gustavo Henrique e Fabrício Bruno. Ao menos a missão de parar Erison, Victor Sá e companhia estará nas mãos dos mais experientes zagueiros do Fla. Ótima oportunidade para se mostrar serviço.

A provável escalação do Mister é a seguinte: Hugo, Pablo, David Luiz e Filipe Luís; Isla, João Gomes, Willian Arão e Bruno Henrique; Arrascaeta e Everton Ribeiro; Gabigol.

> Veja a tabela do Brasileirão

Em tempo: o clássico será realizado às 11h deste domingo, no Estádio Mané Garrincha.

