Yuri Silva destaca bom momento na Ponte Preta e conversas avançadas para permanecer no clube

Na Ponte Preta desde o ano passado, o lateral-esquerdo Yuri Silva destacou o bom momento que vive com a camisa do time paulista. Feliz com o crescimento que teve nos últimos meses e no fim da Série B do Campeonato Brasileiro, o jogador revelou que pretende fazer um ano de 2021 ainda melhor em campo.

– Estou passando por um ótimo momento e feliz por isso. Tenho trabalhado muito para crescer de produção a cada jogo, a cada treino, e para conquistar meus objetivos. Esse ano de 2021 tem tudo para ser ainda mais especial para mim – disse.

Ainda de acordo com Yuri, as conversas para renovação de contrato na Macaca estão avançadas.

– Estamos conversando e tudo está se encaminhando para que eu permaneça no clube. Fico feliz com isso. Decidi que essa seria a melhor decisão. Vou trabalhar muito, se tudo der certo, para construir uma história no clube – revelou.

