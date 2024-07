Yuri Lima não é o único: saiba outros famosos que traíram mulheres grávidas

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/07/2024 - 7:41 Para compartilhar:

A cantora Iza, de 33 anos, anunciou nesta quarta-feira, 10, que a relação com Yuri Lima chegou ao fim, e o motivo seria uma traição por parte do atleta. “Não somos mais um casal”, disse Iza em um vídeo publicado em suas redes sociais.

A artista está grávida de sete meses de uma menina, que se chamará Nala, fruto do relacionamento com o jogador.

A experiência dolorosa vivida por Iza, porém, não é rara entre mulheres grávidas. O jogador do Mirassol é o mais novo integrante em uma lista de famosos que já traíram suas respectivas mulheres, enquanto estavam grávidas.

Confira outras celebridades desta lista abaixo:

Eder Militão

A modelo e influenciadora Karoline Lima namorou e teve uma filha com Eder Militão, zagueiro da seleção brasileira e do Real Madrid. Por várias vezes, Karoline já acusou o atleta de tê-la traído mais de uma vez, principalmente durante a gestação de Cecília.

Neymar

Neymar e Bruna Biancardi anunciaram que seriam pais em abril de 2023. Cerca de dois meses depois, o atleta postou uma carta aberta pedindo desculpas a Bruna, e confirmando rumores de traição que surgiram na época.

Na ocasião, o atleta havia traído Bruna com a modelo e influenciadora digital Fernanda Campos, que já falou sobre o assunto em podcasts e entrevistas.

Eddie Murphy

Um dos atores mais famosos da década de 1980 e 1990 é Eddie Murphy, e ele também está nesta lista. O artista traiu a cantora Mel B, ex-Spice Girl, enquanto ela estava grávida da primeira filha do casal. Na época, Murphy chegou a negar a paternidade, que foi comprovada após exame de DNA.

Flavio Briatore

Figura conhecida no mundo do automobilismo, Flavio Briatore vivia um relacionamento com a modelo Heidi Klum quando foi descoberta uma gravidez, em 2003.

Pouco tempo depois, a modelo alemã descobriu uma traição por parte do magnata da Fórmula 1 e a relação chegou ao fim.

Durante a gestão, Klum conheceu o cantor Seal, eles engataram um namoro. Briatore nunca participou da vida da criança.