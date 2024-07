Yuri Lima faz primeira publicação nas redes sociais após fim do relacionamento com Iza: ‘Nunca desistir’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/07/2024 - 20:13 Para compartilhar:

O jogador Yuri Lima, 29 anos, voltou às redes sociais, nesta segunda-feira, 29, e fez sua primeira postagem desde o fim de seu relacionamento com Iza, 33. À espera de uma filha do atleta, a cantora anunciou o término do romance no dia 10 de julho, após descobrir traição.

Através dos Stories do Instagram, Yuri portou um trecho da música “Dias de Luta, Dias de Glória”, de Charlie Brown Jr.

Grávida, IZA anuncia o fim de seu relacionamento com Yuri Lima e confirma traição

'Quero que ela cresça feliz, com uma autoestima maravilhosa', diz Iza sobre filha

“A vida me ensinou a nunca desistir. Nem ganhar, nem perder, mas procurar evoluir. Podem me tirar tudo o que eu tenho. Só não podem me tirar as coisas boas”, diz o início do trecho publicado pelo atleta.

Mais cedo, Yuri levantou suspeitas sobre a sua permanência no Mirassol após ter retirado de sua bio no Instagram que é atleta do clube, vice-líder do Brasileirão da série B. A alteração foi o suficiente para gerar especulação na web.

Porém a assessoria se manifestou para negar afastamento do jogador.

“Ele está treinando e à disposição da comissão técnica normalmente”, diz um trecho da nota.