Yuri César fala sobre ida para os Emirados Árabes e agradece ao Flamengo: ‘Estarei sempre na torcida’ Aos 20 anos, atacante transferiu-se para o Shabab Al Ahli, em janeiro, e já fez sua estreia

Negociado com o Shabab Al Ahli em janeiro, Yuri César já está nos Emirados Árabes e, inclusive, fez sua estreia pela equipe. Aos poucos, o atacante busca adaptar-se ao ambiente do novo clube e do país, sem esquecer de quem o ajudou a chegar lá. No caso, o Flamengo, onde foi formado, e o Fortaleza, onde atuou na última temporada. Ao L!, o jogador de 20 anos projetou os próximos passos na carreira e falou sobre os sonhos que já pôde realizar nesta trajetória.

– O foco agora é fazer uma trajetória vencedora aqui nos Emirados Árabes e dar mais um passo importante na minha carreira. No Flamengo, consegui realizar o sonho de atuar no Maracanã lotado, jogar pelo profissional. Depois fui campeão no Fortaleza, consegui fazer bons jogos. Creio que tudo isso me credenciou a estar aqui. Fico muito contente – afirmou o Garoto do Ninho, que foi negociado pelo Flamengo ao Shabab Al Ahli por cerca de R$ 32 milhões.

Há menos de um mês no clube, Yuri César fez sua estreia na última sexta-feira, entrando nos minutos finais da vitória por 4 a 1 sobre o Al Ain. Com 25 pontos em 15 rodadas disputadas, o Shabab Al Ahli é o atual quinto colocado da Liga. O título e a classificação para a Liga dos Campeões da Ásia são os objetivos.

– A minha estreia foi com o pé direito. Como tinha chegado cinco dias antes ao país, ainda me adaptando ao fuso e ao clube, acabei entrando nos minutos finais da goleada. A nossa equipe vem embalada de sete vitórias seguidas e seguimos focados em alcançar a liderança da liga – comentou o jovem atacante.

Atacante de velocidade e bom drible, Yuri César era visto como um dos mais promissores talentos do Sub-20 do Flamengo nas últimas temporadas. Por empréstimo, defendeu o Fortaleza entre março de 2020 e janeiro de 2021, disputando 39 jogos e marcando cinco gols. No Leão, o jogador teve Rogério Ceni como treinador e, ao fim do seu vínculo com o clube cearense, voltaria ao Ninho do Urubu para ser uma opção ofensiva no elenco do Rubro-Negro.

Contudo, a oferta do Shabab Al Ahli agradou a diretoria da Gávea e mudou os planos, concretizando a transferência do atacante para o futebol dos Emirados Árabes. A venda ajudou o Flamengo a se aproximar da arrecadação prevista em orçamento com a negociação de direitos econômicos feita para o ano de 2021.

Veja outras respostas do Yuri César, atacante do Shabab Al Ahli (EAU):



O que espera encontrar no futebol do país?



Já deu pra notar, apesar do pouco tempo aqui, que o futebol é muito técnico, com equipes ofensivas, partidas com alta média de gols, bastante intensidade…Creio que nessa parte a adaptação será rápida, principalmente com a ajuda dos brasileiros do elenco.



Um dia pretende voltar ao Flamengo?

O Flamengo é o clube que me formou como atleta e ser humano. Passei por grandes momentos na base, cheguei ao profissional e fui muito feliz. Tenho um carinho enorme por todos, assim como tenho pelo Fortaleza, que me abriu as portas. Estarei sempre na torcida, mesmo distante.

