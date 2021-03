Yuri Alberto vibra com primeiro gol na temporada Atacante marcou o único gol do Colorado no revés dentro de casa contra o São Luiz

O Internacional deixou o Beira-Rio com um gosto amargo na boca. Diante do São Luiz, o Colorado levou um gol no último minuto e acabou derrotado por 2 a 1.

Autor do único gol Colorado, Yuri Alberto lamentou o revés dentro de casa, mas comemorou o feito individual.

‘Ia ser muito importante a vitória. O time mereceu. Infelizmente tomamos o gol no último lance. Mas feliz com voltar a marcar, com professor novo. Vamos começar tudo do zero. Peguei muitos treinadores. Essa é mais uma experiência para mim. Estou muito feliz’, afirmou ao Premiere.

Agora, o Internacional volta a campo no próximo fim de semana, quando encara o Ypiranga-RS, em casa.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também