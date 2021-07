Yuri Alberto vê derrota ‘no detalhe’ e quer Inter focado no Corinthians

Yuri Alberto lamentou a derrota do Internacional para o Palmeiras por 2 a 1, na noite desta quarta-feira, no estádio Beira-Rio, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Na análise do atacante, o revés aconteceu “no detalhe”.

“Não é que o Inter não consegue vencer. Nos detalhes, tomamos os gols. Vamos trabalhar e, se Deus quiser, venceremos o Corinthians”, projetou Yuri Alberto, que tem 27 partidas no ano de 2021 com a camisa colorada e já marcou oito gols.

O Inter teve, nesta quarta-feira, a chance de somar mais três pontos no Brasileirão, já que atuou com um jogador a mais desde os 17 minutos do segundo tempo, quando Kusevic acabou sendo expulso e cometendo um pênalti, convertido por Edenílson. No entanto, foi o Palmeiras que acabou marcando e saindo com a vitória.

“Pode ter sido (falta de) concentração, posicionamento. Mas trabalharemos para acertar esses erros”, concluiu o atleta.

O Internacional, que nos últimos jogos só venceu um, tem apenas nove pontos, ainda longe da briga por uma vaga na Copa Libertadores e da disputa pelo título.

