Yuri Alberto tem lesão muscular constatada e Corinthians usará ataque reserva diante do Vasco

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/11/2024 - 17:49 Para compartilhar:

O técnico do Corinthians, Ramón Díaz, recebeu uma má notícia nesta sexta-feira. O artilheiro do time no Brasileiro, o atacante Yuri Alberto, passou por exames de imagem, que constataram uma lesão no músculo posterior da coxa direita, de grau 1B. Com isso, o time vai enfrentar o Vasco, domingo, na Neo Química Arena, pela 35ª rodada do Brasileiro, com um ataque reserva.

Autor de 11 gols no campeonato, Yuri Alberto foi substituído no intervalo da vitória de quarta-feira contra o Cruzeiro com dores na perna. O holandês Memphis Depay, companheiro de ataque de Yuri Alberto, também não enfrenta o Vasco por estar suspenso pelo segundo cartão amarelo.

Romero e Talles Magno têm a responsabilidade de tentar manter o embalo do Corinthians, que venceu os últimos cinco jogos. Nesta sequência, o time marcou 12 gols, com a dupla de ataque titular sendo responsável por 8 desses tentos. A parceria que assume o ataque da equipe tem 7 gols no campeonato (5 de Romero e 2 de Talles Magno).

O zagueiro Félix Torres retornou da Data Fifa com uma lesão no músculo anterior da coxa direita, de grau 2B, após servir à seleção do Equador e também já iniciou tratamento médico.

Depois de passar mais da metade do Brasileiro na zona do rebaixamento, o Corinthians agora vislumbra até brigar por uma vaga na Libertadores. No treino desta sexta-feira, os jogadores foram dividido em dois grupos. Quem atuou mais de 45 minutos na vitória sobre o Cruzeiro fez novo trabalho regenerativo.

Os demais jogadores fizeram uma atividade de posse de bola com transição e outra de enfrentamento em campo reduzido. Na parte final do treino, houve um trabalho de finalizações. O Corinthians encerra sua preparação para enfrentar o Vasco com mais um treino na tarde deste sábado.