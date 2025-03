Yuri Alberto se torna carrasco do Palmeiras em clássicos; entenda

A importante vitória do Corinthians sobre o Palmeiras no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista 2025 contou com um cenário que vem se repetindo nos últimos dérbis: gol de Yuri Alberto.

Decisivo em 2024 e em grande fase no inicio da temporada de 2025, Yuri Alberto segue sendo fundamental para que o Corinthians consiga os resultados desejados nos duelos contra os principais rivais do estado.

Depois de ficar mais de 15 meses sem ganhar clássicos (10 jogos), o Corinthians voltou a vencer justamente o Palmeiras, em novembro de 2024, por 2 a 0, placar que foi concluído com o gol derradeiro do atacante corintiano.

Contando clássicos desde o Paulistão de 2024, o Corinthians enfrentou seus rivais em 12 oportunidades. Nesse período, marcou 12 gols nos confrontos. Yuri Alberto foi responsável por marcar oito. A principal vítima, o Palmeiras.

Decisivo contra o Palmeiras

Em cinco dérbis disputados em 2024 e 2025, sendo três no Campeonato Paulista e dois no Brasileirão, foram duas vitórias do Corinthians, dois empates e uma vitória do Alviverde.

Nesses confrontos, o Timão marcou seis gols, sendo quatro anotados pelo centroavante de apenas 23 anos. Os outros dois foram marcados pelo meio-campista Rodrigo Garro.

No Paulistão de 2025, Yuri Alberto foi decisivo nos dois confrontos diante do maior rival. Na primeira fase, em duelo disputado no Allianz, marcou o gol de empate, definindo o resultado.

Já na grande decisão, voltou a ser protagonista. Depois de receber bom passe de Depay, Yuri cortou para a direita e finalizou no canto do goleiro Weverton, abrindo o placar e garantindo a vantagem do Alvinegro para o jogo da volta.