Edição Da Semana

Com o corte do centroavante Richarlison, o técnico Ramon Menezes decidiu chamar Yuri Alberto, do Corinthians, para o amistoso da Seleção Brasileira contra Marrocos, no próximo sábado (25), às 19h (horário de Brasília).

Assim, o Timão volta a ter um jogador convocado ao time principal do Brasil há mais de três anos. O último jogador corintiano a atuar pela seleção foi o lateral-direito Fagner, contra o Peru, em setembro de 2019.

O lateral, inclusive, era um dos cotados para estar na Copa do Mundo do Qatar, assim como Cássio e Renato Augusto, mas o trio ficou de fora da lista de Tite. De acordo com Alex Meschine, ex-auxiliar do clube alvinegro, o camisa 8 do Timão teria dito que Vítor Pereira é o grande culpado pela sua ausência no último Mundial.

Segundo o jornalista Tomás Rosolino, do portal Meu Timão, o Corinthians completaria seu maior jejum sem um atleta do clube vestindo a Amarelinha. O intervalo de 1371 dias superaria os 1333 dias no qual o clube alvinegro ficou sem jogadores convocados, entre 1931 e 1935.

Yuri Alberto se apresentará à Seleção Brasileira nos próximos dias e não estará com o grupo corintiano nos treinos do Timão desta semana. Depois da eliminação no Paulistão, o Corinthians só terá jogos oficiais na primeira semana de abril, pela Libertadores. Contudo, a diretoria trabalha para marcar amistosos nas duas semanas livres.

