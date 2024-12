Yuri Alberto mira em Porto Alegre a artilharia do Brasileirão e recorde de vitórias

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/12/2024 - 20:15 Para compartilhar:

Com o Corinthians garantido na Libertadores 2025, o atacante Yuri Alberto tem dois objetivos no adeus à temporada neste domingo, contra o Grêmio, a partir das 16h, em Porto Alegre: recorde de vitórias consecutivas e a artilharia do Brasileiro.

Com 14 gols, o atacante corintiano é o artilheiro do campeonato ao lado de Alerrandro, do Vitória. O atacante Estevão, do Palmeiras, vem logo atrás com 13.

Já o Corinthians pode igualar a marca do Internacional de 2020 e do Atlético-MG de 2021, quando ganharam nove jogos consecutivos cada um.

“Acho que nestes últimos jogos eu não tenho pensado nisso. Estou feliz por isso. Antigamente eu ficava muito ansioso em querer marcar os gols logo. Na leveza que o time está jogando, na leveza que também estou, e fazendo um grande jogo, sei que as jogadas e gols serão consequência”, disse em entrevista ao canal oficial Corinthians TV. “Lógico que é um marco muito importante na minha carreira, é a temporada mais goleadora que eu tive. Estou sempre querendo mais. Vamos para cima”, disse.

“Queremos quebrar mais um recorde. O clima é de muita felicidade, mas o jogo é muito importante para nós e vamos em busca dos três pontos”, afirmou Yuri Alberto, que pode ultrapassar Pedro como artilheiro da temporada do futebol brasileiro: cada um soma 30 gols em 2024.

No Brasileiro, o Corinthians não perde desde 29 de setembro, quando levou 3 a 1 do São Paulo. Desde então acumulou nove jogos sem perder, sendo oito vitórias. Neste período, porém, acabou sendo eliminado nas semifinais da Copa do Brasil (para o Flamengo) e da Sul-Americana (para o Racing).