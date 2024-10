Yuri Alberto marca 2 gols, mas culpa gramado molhado pelo empate com o Racing

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/10/2024 - 0:03 Para compartilhar:

Autor de dois belos gols no empate, por 2 a 2, com o Racing, nesta quinta-feira, na Neo Química Arena, no primeiro jogo da semifinal da Copa Sul-Americana, o atacante Yuri Alberto culpou a gramado molhado pela falta de produtividade do Corinthians.

“Nós tínhamos condições de vencer o jogo, infelizmente com as condições do gramado a partir do meio pro final do primeiro tempo e do segundo tempo acabou nos complicando muito”, disse o centroavante, que chegou aos 24 gols na temporada.

Yuri Alberto confia que o Corinthians tem condições de buscar a classificação para a final em Buenos Aires na próxima quinta-feira, quando vai precisar vencer nos 90 minutos ou conseguir a classificação na disputa de pênaltis, caso o jogo termine mais uma vez em igualdade no placar.

“Acho que é focar agora. A gente tem uma semana para trabalhar bastante, eu creio que a gente tem passado por um ano muito doloroso, tem sido difícil e creio que vai ser muito importante passar pra final. A gente tem todas as condições disso e, junto com a nossa torcida, a gente vai conseguir isso”, disse o atleta, confiando na presença marcante da torcida corintiana na Argentina.

Antes de enfrentar o Racing pela segunda vez, o Corinthians volta a campo pelo Campeonato Brasileiro na segunda-feira, no Mato Grosso, diante do Cuiabá. A equipe alvinegra, 17ª colocada na classificação, luta contra o rebaixamento.