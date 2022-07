Yuri Alberto lamenta estreia sem gols pelo Corinthians, mas diz: ‘Me entreguei ao máximo’ Atacante ainda relatou dores musculares na volta aos gramados, mas minimizou: 'Daqui cinco, seis jogos, retomo o ritmo'







As atenções da Neo Química Arena estavam voltadas ao atacante Yuri Alberto. Estreante na noite, o atacante, no entanto, passou em branco na vitória do Corinthians por 3 a 1 sobre o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (20).

Mas não foi por falta de tentativa que a bola do centroavante não entrou, já que o atleta finalizou sete vezes. Porém, apenas um deses chutes foi em direção ao alvo.

– Infelizmente o gol não saiu, mas consegui ajudar a equipe me entregando ao máximo – disse o atacante na saída de campo, ao Grupo Globo.

Ainda assim, Yuri participou do primeiro gol do jogo, marcado por Róger Guedes. No início do lance, o camisa 7 pressionou a saída de bola do zagueiro do Coxa, Guillermo de los Santos, ganhou e cruzou por baixo. O outro defensor do time paranense, Luciano Castán, afastou mal e a bola voltou para Guedes mandar de chapa para o fundo das redes.

Yuri Alberto foi titular e atuou durante 90 minutos. Ele não entrava em campo há dois meses, já que a última partida dele havia sido no dia 15 de maio, pelo Zenit, pelo Campeonato Russo.

O jogador admitiu que sentiu algumas dores, mas que são naturais pelo tempo parado e que a tendência é que ele vá se adaptando conforme for entrando em campo.

– Estou muito feliz, contente em poder voltar a jogar. Fiquei dois meses sem atuar. Atuei por 90 minutos com muitas dores musculares, mas é normal. Daqui cinco, seis jogos, eu retomo o ritmo – destacou o atacante.

Yuri Alberto está emprestado pelo Zenit, da Rússia, até junho do ano que vem. Ele tem opção de compra fixada em 20 milhões de euros (R$ 111,7 mi, na cotação atual). Em contrapartida, o goleiro Ivan e o atacante Gustavo Mantuan foram cedidos ao clube russo pelo mesmo período.

