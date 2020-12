Yuri Alberto esclarece gol polêmico e vê Internacional com a confiança recuperada

Yuri Alberto foi o nome do jogo na vitória do Internacional por 2 a 1 diante do Botafogo, neste sábado, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante fez uma partida regular, mas marcou um gol que gerou muita polêmica e reclamação, esta por parte dos botafoguenses.

O jogador colorado aproveitou uma saída de bola errada do lateral-direito Kevin para sair de frente para o gol e tocar na saída de Diego Cavalieri. Como o árbitro potiguar Caio Max Augusto Vieira estava de costas para o lance, a defesa do Botafogo parou e não impediu o jogador de fazer o segundo dos gaúchos, após o lance ser validado pelo VAR.

“O atacante tentou explicar a situação. A partir do momento que ele parou a bola e tocou, o jogo está valendo. Continuei a jogada e fiquei olhando para o bandeira, ele me acompanhou. Então, eu finalizei e acabei marcando. Até o (Thiago) Galhardo ficou falando para eu chutar logo para só depois ver o que a arbitragem iria marcar”, falou o atacante.

Yuri Alberto destacou também a volta da confiança do time colorado, perdida com a saída do técnico argentino Eduardo Coudet, combinado com a sequência negativa no Brasileirão e as eliminações na Copa do Brasil (frente ao América-MG) e na Copa Libertadores (diante do Boca Juniors). “Foi um jogo para recuperar a confiança. Vitória muito importante para aqueles que não acreditavam no Inter”, concluiu.

Com o resultado, o Internacional chegou aos 41 pontos e voltou à briga pelo título brasileiro. Hoje o líder São Paulo tem 50.

