Yuri Alberto é esperança de gols do Corinthians contra o Fortaleza

O clima no Corinthians é outro após a goleada por 4 a 1 sobre o Atlético-GO que garantiu a classificação às semifinais da Copa do Brasil. A pressão que rondava o time para reverter a derrota de 2 a 0 na ida foi aliviada, graças aos três gols de Yuri Alberto, que enfim, mostrou a que veio. Ele será peça importante contra o Fortaleza, neste domingo, às 18h, na Arena Castelão, em Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro.

Yuri Alberto chegou ao Corinthians como esperança de ser o homem-gol que o time tanto precisava. Mas não balançou as redes nos primeiros oito jogos e ouviu críticas pelo desempenho abaixo do esperado. Diante do Atlético-GO, a página virou: foram quatro finalizações do centroavante, três gols marcados e a classificação garantida.

“Eu falei que seriam seis ou sete jogos para me acostumar (entrosar com os companheiros). Acabou passando dois, mas só tenho a agradecer a todos meus companheiros, que no dia a dia sempre incentivaram. Diziam que os gols sairiam na hora certa e saíram”, disse o camisa 9 após o jogo da última quarta-feira.

O sistema ofensivo é justamente o calcanhar de Aquiles do Corinthians em 2022. A equipe tem o pior ataque dos sete primeiros colocados da competição, antes do início da rodada. O time hoje é o que menos finaliza no Campeonato Brasileiro, sendo seguido por times que lutam contra o rebaixamento, com média de 9,86 chutes por jogo, segundo números da plataforma Footstats.

Contra o Atlético-GO pela Copa do Brasil, o número foi melhor: 15 finalizações. Produzir um volume maior de jogo no ataque pode explorar o potencial de Yuri Alberto, que tem o talento necessário para ser o artilheiro do time. Antes, pelo Zenit, da Rússia, ele havia feito seis gols e deu três assistências em 14 jogos. O goleador do Corinthians em 2022 é Róger Guedes, com apenas dez gols.

De olho no jogo das semifinais da Copa do Brasil diante do Fluminense, o técnico Vítor Pereira pode poupar peças diante do confronto deste domingo.

Com promessa de grande público na Arena Castelão, o Fortaleza passou boa parte do Brasileirão na lanterna da competição, mas engatou uma sequência de bons resultados e deixou a zona de rebaixamento na última rodada. A equipe cearense vem de três vitórias nos últimos cinco jogos na competição, mas tem um dos piores aproveitamentos como mandante. Dentro de casa, o time comandado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda venceu apenas duas, empatou seis e perdeu três dos 11 jogos em seus domínios.