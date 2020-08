Yuri Alberto é apresentado pelo Internacional e revela sonho realizado Animado, o atacante vestiu a camisa 11 do Colorado e espera corresponder a sua expectativa

Nesta segunda-feira, o Internacional apresentou o atacante Yuri Alberto. Contratado junto ao Santos, o jogador vestiu o manto Colorado e falou sobre as primeiras impressões do novo clube.

E MAIS:

Animado, o novo contratado não escondeu a satisfação com o acerto e o carinho que recebeu da torcida nas redes sociais.

‘O esforço do Inter serviu como motivação. Fiquei um pouco ansioso, mas, também, tranquilo. Deixei nas mãos dos meus representantes. Só foquei em me preparar para chegar bem e, hoje, no meu primeiro treino, fiquei muito feliz. Cheguei bem, treinei muito bem. Isso que me deixou muito feliz’, afirmou o camisa 11, antes de completar.

‘Fiquei muito feliz com o que a torcida me mandou nas redes sociais, que acredita em mim. Isso me motiva. Estou muito feliz de vestir essa camisa. Pra mim, é um sonho realizado. Vamos por mais vitórias, conquistar muitos títulos e que eu também consiga fazer os meus gols’.

Questionado sobre a expectativa de trabalhar com Eduardo Coudet, Yuri Alberto relembrou a experiência com Sampaoli na época de Santos.

‘Já tive a experiência de trabalhar com treinador ‘gringo’, que foi o Sampaoli e a comissão dele. No Santos também atuei com alguns, como o Pato, Derlis, Soteldo. Então, eu consigo entendê-los. Até consigo me expressar um pouco. Hoje, até brinquei com o Cuesta perguntando como estava meu espanhol e ele disse que eu estava muito bem’.

E MAIS:

Veja também