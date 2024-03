Yuri Alberto, do Corinthians, distribui chocolates de Páscoa para crianças no interior de SP

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/03/2024 - 15:30 Para compartilhar:

Yuri Alberto viralizou nas redes sociais por um gesto caridoso. O atacante do Corinthians abraçou o espírito da Páscoa ao presentear com chocolates as crianças do bairro Vila Cristina, em São José dos Campos, interior de São Paulo, lugar onde ele cresceu e deu os primeiros passos no futebol.

“Vim de um bairro muito simples, a Vila Cristina. Sou grato a todos que, hoje, quando vou lá, me recepcionam muito bem. As crianças da minha rua ficam doidas quando vou lá”, revelou em entrevista à Corinthians TV após sua chegada por empréstimo ao alvinegro, em junho de 2022.

“Isso é legal porque a gente passa uma boa imagem dentro de campo e fora também. As crianças podem se inspirar, mostra que não é impossível, porque saí de lá”, completou o atacante.

Yuri Alberto, atacante do Corinthians, distribuiu chocolates para crianças no Bairro Vila Cristina em Sao José dos Campos, interior de São Paulo pic.twitter.com/oHI7IJpCWv — Raisa Simplicio (@simpraisa) March 30, 2024

Com o incentivo do pai, Yuri Alberto começou como volante em escolinhas de São José dos Campos. Aos 12 anos, em 2013, ingressou nas categorias de base do Santos, onde atuou até ser promovido ao time profissional em 2017. Também passou por Internacional e Zenit antes de chegar ao Parque São Jorge.

Comprado no ano passado por cerca de 16 milhões de euros (R$ 86 milhões da cotação atual) junto clube russo, Yuri Alberto tem seis gols em 13 jogos pelo Corinthians em 2024. O contrato do atleta com o clube paulista é válido até dezembro de 2027.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias