Yuri Alberto detalha situação com o presidente e exalta torcida do Corinthians: ‘Causa pressão no adversário’

Após oito jogos sem balançar as redes, Yuri Alberto encerrou o jejum no Corinthians e marcou um hat-trick na vitória corintiana por 4 a 1 sobre o Atlético-GO, na Copa do Brasil. Na zona mista, o atacante explicou como surgiu a história do ‘bilhete’ com a música encomendada pelo presidente do clube, Duílio Monteiro Alves, ao jogador.

Na entrevista à TV Globo, Yuri tirou de seu meião uma música que pediria por ter balançado a rede três vezes, uma brincadeira proporcionada pelo programa “Fantástico”, da mesma emissora.

– Ontem após o treino, o Duílio falou que ia escolher uma música, que eu ia fazer um hat-trick, aí falei que ele podia escolher. Chegou no vestiário hoje e falei: “e aí presidente, escolheu?”. Ele pediu calma. A gente aqueceu, eu estava arrumando meu meião, ele me deu um papelzinho com o nome da música e o cantor, aí guardei na caneleira. Quando estava na entrevista após o jogo, tirei o papel, estava todo suado, mas consegui ler e pedir a música pra ele – contou Yuri, que disse não conhecer a música (Londres Freestyle), nem mesmo o cantor (Veigh).

– Não conheço, não escutei a música ainda, vou escutar no carro – afirmou.

Yuri também falou sobre a vontade de comemorar seu primeiro gol com a torcida. Após balançar as redes pela primeira vez, ele celebrou com os torcedores no setor Norte do estádio, onde ficam as torcidas organizadas.

Amarelo pelo juiz, ele revelou ter ficado com receio de ser expulso no segundo tempo.

– Gosto de fazer o gol e ir para a torcida. Falei para os meus familiares que quando fizesse meu primeiro gol, independente do clima do jogo, iria pra torcida. Acabei indo pra torcida, pude continuar o jogo com o cartão amarelo, fiquei com um pouco de medo. Qualquer entrada meia boca, o VAR tá vendo tudo, então pude controlar e fazer dois gols – comentou o atacante, que valorizou o apoio da torcida durante os 90 minutos.

– É lindo ver a torcida cantando, certeza que causa uma impressão ao time adversário, uma pressão. Esse jogador é mais importante. Agradecer a toda a Fiel, que nos apoiou hoje – disse o atleta.

O centroavante também comentou sobre a parceria com Róger Guedes, que serviu o camisa 9 em seu primeiro gol. Ele disse querer retribuir a assistência, e disse que está se entrosando com os colegas durante os jogos, pois há pouco tempo para treinar.

– A gente tem pouco tempo para treinar, então vamos criando o entrosamento durante os jogos. Ele me deu uma assistência, e logo logo quero dar uma para ele também. Continuar esse entrosamento com o Renato também, todo pessoal do ataque, isso vai nos ajudar bastante – concluiu Yuri Alberto.

Yuri fez um hat-trick contra o Dragão (Foto: Alex Silva / Lancepress!)

