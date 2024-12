Yuri Alberto decide em virada sobre o Criciúma, vira artilheiro e coloca Corinthians no G-8

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/11/2024 - 21:56 Para compartilhar:

Yuri Alberto se tornou o artilheiro do Brasileirão na noite deste sábado, ao marcar dois gols que ajudaram o Corinthians a vencer o Criciúma por 4 a 2 no Heriberto Hülse, em jogo da 36ª rodada do Brasileirão. O time alvinegro terminou o primeiro tempo perdendo por 2 a 0, mas mostrou poder de reação para empatar com bolas colocadas na rede por Rodrigo Garro e Matheus Bidu. Coube a Yuri, agora autor de 13 gols, contra 12 do palmeirense Estêvão, virar e dar números finais à partida.

Com a vitória, o Corinthians chega a 50 pontos e entra no G-8, criado graças ao título da Libertadores conquistado pelo Botafogo também neste sábado. Pode, contudo, ser ultrapassado pelo Cruzeiro, que tem 48 e enfrenta o Red Bull Bragantino no domingo. O Bahia está em sétimo, também com 50, porque tem 14 vitórias contra 13 dos corintianos, depois de vencer o Cuiabá por 2 a 1.

O Corinthians começou o primeiro tempo cometendo uma série de erros, principalmente de passes e até de domínios, além de ter dado algum espaço ao Criciúma no campo de defesa. Mesmo longe de apresentar um futebol vistoso, encontrou caminhos para levar perigo ao gol defendido por Gustavo, como quando Yuri recebeu bola enfiada de Garro e chutou em cima do goleiro carvoeiro.

A partir dos 15 minutos, a equipe de Ramón Diaz passou a ter a bola no pé por mais tempo, com paciência para trocar passes e buscar espaços. Não mostrava receio nenhum em recomeçar a jogada para trás do meio de campo e conseguia criar jogadas interessantes a partir dessas reconstruções. O volume no meio de campo alvinegro, sustentado pela qualidade de passe do trio Carillo, Bidon e Garro, dificultava a vida do Criciúma, que penava para desarmar o adversário.

Nos poucos momentos em que tinha a bola, o time catarinense demonstrava qualidade para trabalhar jogadas interessantes. Foi isso que fez para abrir o placar, aos 29 minutos, depois de sair trocando passes na defesa, em lance que terminou com cruzamento de Dudu e bonita finalização do francês Bolasie para superar Hugo Souza.

Até o apito para o intervalo, o que se viu foi um jogo mais equilibrado, com chances para os dois lados, mas o Corinthians parecia um pouco desligado no setor defensivo e viu o Criciúma se aproveitar disso. Mais uma finalização de Bolasie, aos 37, dessa vez com desvio em André Ramalho para enganar Hugo, originou o segundo gol catarinense.

A segunda etapa demorou para começar por causa de uma confusão iniciada por uma briga entre dois torcedores corintianos na arquibancada visitante. A briga cessou, mas os policiais reagiram distribuindo golpes de cassetete. Presentes no gramado, jogadores reservas e membros da comissão técnica do Corinthians se aproximaram do setor para pedir que a polícia parasse.

Enquanto toda a confusão acontecia, o mascote do Criciúma se deitou no gramado e fez uma provocação aos torcedores corintianos, ao lado dos jogadores que tentavam conter tumulto. A ação do mascote irritou alguns atletas, como o goleiro Matheus Donelli, que o empurrou, e o volante Charles, que foi contido ao tentar correr atrás dele.

O Corinthians adotou postura agressiva e acumulou chances na volta para o segundo tempo, depois que o caos foi contido. Após desperdiçar algumas delas, conseguiu diminuir após Matheus Bidu aproveitar erro na saída de bola catarinense e tocar para o meio da área, onde Rodrigo Garro foi de encontro para colocar no fundo da rede.

Três minutos depois, os papéis se inverteram. Garro tocou da direita pra Bidu, perto da entrada da área pela esquerda, encher o pé e empatar o jogo.

A equipe paulista continuou produzindo bastante no ataque e até deu espaço para o Criciúma, mas não o suficiente para correr grandes riscos. O time catarinense sentiu o baque de ter sofrido o empate e cometeu muitos erros. Em um deles, Ronald entregou a bola para Romero, com o campo de ataque inteiro livre pela frente. O paraguaio carregou até ficar cara a cara com o goleiro Gustavo e tocou para Yuri Alberto colocar na rede.

Depois da virada, o jogo teve um novo princípio de confusão, mas na torcida do Criciúma, no momento em que houve paralisação porque torcedores corintianos acenderam sinalizadores. Anderson Daronco deu 10 minutos de acréscimos e houve tempo de Yuri Alberto marcar de novo, com assistência de Romero, para se tornar artilheiro isolado do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 2 X 4 CORINTHIANS

CRICIÚMA – Gustavo; Dudu (Claudinho), Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto (Matheusinho), Newton, Ronald Lopes (Arthur Caíke) e Fellipe Mateus (Trauco); Bolasie e Felipe Vizeu (Pedro Rocha). Técnico: Cláudio Tencati

CORINTHIANS – Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu (Hugo); Raniele (Talles Magno), Carrillo (Alex Santana), Breno Bidon (José Martínez) e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Memphis Depay (Romero). Técnico: Ramón Díaz.

GOLS – Bolasie, aos 29 e 37 minutos do primeiro tempo. Rodrigo Garro, aos 16, Matheus Bidu, aos 19, e Yuri Alberto, aos 37 e aos 48 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Newton, Rodrigo, José Martínez, Matheuzinho e Gustavo Henrique.

ÁRBITRO – Anderson Daronco (RS/Fifa).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).