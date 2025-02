Yuri Alberto decide e Corinthians avança na Pré-Libertadores

Em uma partida movimentada disputada em Itaquera, o Corinthians derrotou a Universidad Central (Venezuela) por 3 a 2, na noite desta quarta-feira (26), e garantiu a classificação para a terceira fase prévia da Copa Libertadores, a última antes da fase de grupos da competição continental.

O Timão confirmou a presença na próxima etapa da competição porque no confronto de ida, disputado na última quarta-feira (19) em Caracas, empatou por 1 a 1 com os venezuelanos.

Logo no primeiro minuto da partida o Corinthians deu a impressão de que não teria dificuldades de garantir uma boa vitória, pois abriu o placar com Yuri Alberto. Porém, bastaram três minutos para a Universidad Central igualar tudo com Juan Cuesta.

Aos 39 minutos do primeiro tempo a Fiel Torcida voltou a tranquilizar o coração, com o gol de Matheus Bidu após boa jogada do holandês Memphis Depay. Mas cinco minutos depois o zagueiro Adrián Martínez voltou a igualar o marcador.

Com isso a classificação, e o alívio final, do Corinthians só veio aos 43 minutos da etapa final, quando o argentino Garro levantou a bola na área e Yuri Alberto pegou de primeira para marcar um belo gol que garantiu a classificação.