Yuri Alberto confia em título brasileiro do Corinthians: ‘A gente chega no Palmeiras’

Mesmo perdendo a chance de chegar à vice-liderança do Campeonato Brasileiro e reduzir a diferença para o líder e arquirrival Palmeiras de nove para seis pontos, o atacante Yuri Alberto ainda acredita no título do Corinthians na competição nacional.

Autor do segundo gol corintiano no empate em 2 a 2 com o Internacional, na tarde deste domingo (4), na Neo Química Arena, garante que o Timão tem condições de alcançar o rival.

– Tenho bastante expectativa que a gente chega no Palmeiras – disse o atacante durante entrevista na zona mista após o duelo contra o Colorado.

Contra o Inter, Yuri marcou o seu quatro gol com a camisa do Timão (Foto: Reprodução/L!TV)

Mesmo com a confiança, Yuri não escondeu a frustração de não ter saído do estádio corintiano com três pontos, diante do Inter.

– Escapou uma vitória. Segundo tempo um pouco abaixo, primeiro tempo a gente lutou bastante. Começamos perdendo o jogo de 1 a 0 e é difícil virar o jogo no primeiro tempo ainda e a gente conseguiu fazer isso. No segundo tempo foi uma desatenção ali, um passe entrelinhas, o Alan Patrick conseguiu achar um belo chute. Mas é um ponto, a gente sabe que poderíamos ter ganhado mais dois, agora vamos batalhar bastante essa semana, pra no final de semana lá no Morumbi a gente sair com o resultado positivo – comentou o centroavante.

Ex-jogador do Colorado, clube que defendeu entre 2020 até o início deste ano, Yuri Alberto marcou logo no seu primeiro reencontro como ex-atleta da equipe. Ainda assim, ele comemorou quando foi às redes, mas deixou claro o carinho que sente pelo time gaúcho.

– Sou muito a todos do Internacional. Acabei de dar um abraço do presidente ali. É gol. Quando joguei no Internacional e fiz gol contra o Santos, comemorei igual. É gol, não tem como. Hoje não foi diferente, pude fazer mais um gol, acreditei numa bola que o Roger chutou e o Daniel espalmou. Só agradecer a Deus – frisou Yuri Alberto.

Contra o Internacional, Yuri Alberto fez o seu 13º jogo pelo Corinthians. O jogador chegou ao clube em julho e, aos poucos, tem caído nas graças da Fiel.

