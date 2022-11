Yuri Alberto admite que elenco está otimista pela permanência de Vítor Pereira no Corinthians

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 09/11/2022 - 22:38 Compartilhe

Com a expulsão no Couto Pereira, Vítor Pereira pode ter feito seu último jogo sob o comando do Corinthians no empate por 2 a 2 com o Coritiba. Contudo, Yuri Alberto revelou que o grupo alvinegro acredita na permanência do treinador português.

O camisa 9 do Timão comentou sobre o tempo tomado por VP para tomar sua decisão, e revelou que trabalhar com um técnico estrangeiro foi um dos atrativos para ele retornar ao futebol brasileiro e atuar no Corinthians em meio a guerra entre Rússia e Ucrânia.

– Normal seria já ter definido. A decisão que ele tomar vai ser a melhor para ele. E a gente acredita que ele pode ficar. Foi uma das razões para eu ter vindo para o Corinthians, trabalhar com um técnico português. Espero que dê certo, e ele possa ficar – disse o atleta na zona mista do estádio Couto Pereira.

O centroavante corintiano analisou a partida da equipe no Couto Pereira, e dadas as circunstâncias, classificou o empate como um resultado positivo.

– Jogo muito difícil, iniciar perdendo com um jogador a menos, contra o Santos passamos por uma situação parecida. Batalhamos, primeiro tempo conseguimos o empate, importante para dar mais confiança para o grupo. E no segundo tempo tomamos mais um gol, infelicidade nossa. Resultado bom com um jogador a menos – analisou.

Agora, o Corinthians tem pela frente o Atlético-MG na última rodada do Brasileirão. Yuri contou que vai iniciar a recuperação para estar 100% fisicamente no duelo deste domingo (13), na Neo Química Arena.

