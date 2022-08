Ytalo troca Red Bull Bragantino por desafio de recolocar Bahia na elite nacional

Estadão Conteúdo 15/08/2022 - 21:07 Compartilhe

O experiente atacante Ytalo, de 34 anos, é o último reforço do Bahia para a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador aceitou o desafio de recolocar o clube de Salvador na elite nacional e assinou até o fim do ano com possibilidade de renovação do empréstimo.

Ytalo anotou 51 gols em sua passagem pelo time de Bragança Paulista em 158 aparições com a camisa do clube. Mas está afastado há quase dois meses por causa de uma inflamação no pé em reta final de recuperação. Seu último jogo foi dia 15 de junho, na vitória por 4 a 2 sobre o Coritiba, no Brasileirão.

“No último dia da janela de transferências, mais uma contratação em busca do acesso. O atacante Ytalo chega por empréstimo junto ao Red Bull Bragantino até o fim da competição nacional, em novembro”, oficializou o Bahia no começo da noite desta segunda-feira.

Ytalo tem experiência na divisão de acesso, pela qual se consagrou campeão com o Red Bull Bragantino em 2019. Desde o acesso, o goleador se tornou peça imprescindível no clube até se machucar. A temporada passada foi sua melhor no interior de São Paulo, com 56 partidas disputadas, entre elas a final da Copa Sul-Americana, com 19 bolas na rede e mais 7 assistências.

No Bahia, ele disputará a posição com outro atacante emprestado de um clube paulista. Davó, que pertence ao Corinthians, disputou 23 partidas na Série B e anotou sete vezes, entre eles os dois gols da vitória sobre o Ituano, na sexta-feira, que conduziram o time à segunda colocação.