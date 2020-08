Ytalo se retrata após curtir post de vitória do Fortaleza Atacante do Massa Bruta pediu desculpas aos companheiros de time e torcida pelo ato na rede social

O clima no Bragantino está longe de ser positivo. Na noite do último sábado, o Massa Bruta foi até a Arena Castelão e acabou derrotado pelo Fortaleza, fato que deixou o time na 15ª colocação, com 5 pontos ganhos.

Se os resultados não aparecem em campo, nos bastidores o ambiente parece estar tumultuado entre comissão técnica e elenco. Na rede social, o atacante Ytalo, que foi barrado pelo técnico Felipe Conceição, curtiu uma postagem que exaltava a vitória do Fortaleza na rede social.

Após perceber a repercussão do seu ato, o centroavante tirou o seu like da publicação para evitar maiores problemas e pediu desculpas aos torcedores do Bragantino.

Eu costumo curtir as fotos do perfil do Brasileirão e acabei curtindo por acidente uma do jogo de hoje. Logo que percebi o erro, já descurti. Peço desculpas ao time e à nossa torcida.

