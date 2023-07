Ytalo marca e Sampaio Corrêa supera Tombense fora de casa pela Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/07/2023 - 20:19 Compartilhe

Em uma partida bastante equilibrada, Tombense e Sampaio Corrêa protagonizaram um duelo intenso pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo, realizado no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG), teve como resultado final a vitória do Sampaio Corrêa pelo placar de 1 a 0.

Com o resultado, o Sampaio Corrêa ocupa a 15ª colocação, somando agora 19 pontos, com cinco vitórias. O Tombense, por sua vez, continua na 16ª posição, com 12, perto da zona de rebaixamento.

No primeiro tempo, ambos criaram oportunidades de gol. Aos 14 minutos, o Tombense teve uma boa chance com Marcelinho, que bateu rasteiro, mas Luiz Daniel fez uma excelente defesa. Pouco depois, aos 22, o Sampaio Corrêa quase abriu o placar com Pimentinha, que chutou colocado, porém, a bola passou por cima do travessão.

Na sequência, Luiz Daniel voltou a se destacar ao fazer uma defesa importante em finalização de Matheus Frizzo. No rebote, Keké quase marcou, mas a zaga conseguiu salvar em cima da linha. A arbitragem, porém, invalidou o lance, alegando posição irregular de Keké. Aos 37 minutos, Wesley tentou uma bicicleta na área, mas Luiz Daniel fez mais uma boa defesa.

No segundo tempo, o jogo seguiu com alternativas. O gol da vitória do Sampaio Corrêa saiu aos 21 minutos do segundo tempo. Marcinho acionou Vinícius Alves, que cruzou rasteiro para Ytalo tocar na saída de Felipe Garcia. Depois disso, o jogo ficou ataque contra defesa. O Tombense pressionou, teve mais posse de bola, porém, não marcou e acabou lamentando mais uma derrota.

Os próximos desafios serão contra a Ponte Preta e o Ituano pela 17ª rodada. O Tombense enfrentará a equipe campineira no próximo sábado, às 17h, no estádio Moisés Lucarelli, enquanto o Sampaio Corrêa recebe o time de Itu na sexta-feira, às 21h30, no Castelão de São Luís (MA).

FICHA TÉCNICA

TOMBENSE 0 X 1 SAMPAIO CORRÊA

TOMBENSE – Felipe Garcia; Pedro Costa, Wesley, Zé Vitor (Jaderson) e Egídio; Pierre, João Pedro (Rafinha) e Matheus Frizzo (Guilherme Santos); Keké, Alex Sandro (Felipe Cruz) e Marcelinho. Técnico: João Burse.

SAMPAIO CORRÊA – Luiz Daniel; Matheus Pivô, Gustavo Henrique, Gabriel Furtado e Alyson; Jhonny Douglas (Neto Paraíba), Maurício e Ferreira (Samuel Santos); Marcinho (Emerson Carioca), Pimentinha (Vinícius Alves) e Ytalo (Luís Otávio). Técnico: Márcio Fernandes.

GOL – Ytalo, aos 21 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Rodrigo Batista Raposo (DF).

CARTÕES AMARELOS – Keké e Egídio (Tombense); Ferreira e Alyson (Sampaio Corrêa).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG).

